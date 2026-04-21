Occhiuto esalta gli atenei calabresi: “eccellenze che fanno crescere la Regione”

“Le Università calabresi rappresentano sempre più un’eccellenza a livello nazionale e internazionale: attraggono ricerca, contribuiscono alla creazione di competenze e, dunque, alla crescita dell’intera Regione. I risultati forniti dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ci consegnano una fotografia chiara e decisamente positiva per i nostri Atenei”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “L’Università della Calabria registra un significativo miglioramento, con un +9% nella qualità media della ricerca, e insieme alla Magna Graecia di Catanzaro e all’Università Mediterranea di Reggio Calabria conferma la solidità e la competitività del sistema universitario regionale. Ma c’è un dato ancora più rilevante: la capacità di rinnovarsi. La valutazione Anvur mostra che i risultati legati ai nuovi ingressi e alle progressioni di carriera sono in linea, e in diversi casi migliori, rispetto a quelli della base storica. Questo significa che le Università calabresi stanno rafforzando nel tempo la qualità della loro ricerca”, sottolinea Occhiuto.

Percorso di crescita delle università

“Esprimo le mie congratulazioni ai rettori Gianluigi Greco, Giovanni Cuda e Giuseppe Zimbalatti e a tutte le comunità universitarie calabresi, protagoniste di questo importante percorso di crescita. Università e ricerca rappresentano una leva strategica per lo sviluppo della Calabria: formare capitale umano, attrarre competenze, generare innovazione e creare opportunità per i nostri giovani è la chiave per costruire, già oggi, la Calabria del futuro”, conclude Occhiuto.