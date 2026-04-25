Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista Battaglia Sindaco: i NOMI dei candidati

Il progetto di Battaglia Sindaco, una delle liste a supporto del candidato del CentroSinistra alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, ha ufficialmente presentato i nomi dei 32 candidati che comporranno la sua squadra. Con 32 candidati pronti a mettersi in gioco, la squadra di Battaglia si prepara a un’importante sfida per il futuro della comunità reggina. Di seguito tutti i nomi della lista che comporranno la squadra.
Ecco i nomi:
- Atepi Carmela
- Barillà Pietro
- Caserta Valeria
- Casile Claudio Salvatore
- Chiratti Lidia Deborah
- Cotroneo Gabriella
- Falcone Giuseppe
- Laganà Ludovica
- Laurendi Gianfranco
- Lazri Marlos
- Liotta Antonino (detto Nino)
- Maisano Fortunato
- Malara Carmelo
- Maraffa Maria
- Marra Giuseppe
- Marra Pasquale Filippo
- Nucara Francesco
- Nucera Antonia
- Palma Pietropaolo (detto Pierpaolo)
- Pelle Elena
- Perpiglia Antonio
- Pezzuto Giulia
- Pulitanò Marianna Valentina
- Quattrone Andrea
- Scilla Francesca
- Sembianza Giulia
- Tiziano Francesca
- Tomba Fabiana
- Tornese Donatella
- Tramontana Giovanni (detto Gianni)
- Violi Lidia