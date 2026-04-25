Elezioni Reggio Calabria, ufficiale la lista Battaglia Sindaco: i NOMI dei candidati

Con 32 candidati pronti a mettersi in gioco, la squadra di Battaglia si prepara a un'importante sfida per il futuro della comunità reggina

Consiglio Comunale Reggio Calabria 9 aprile 2026 Battaglia
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il progetto di Battaglia Sindaco, una delle liste a supporto del candidato del CentroSinistra alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, ha ufficialmente presentato i nomi dei 32 candidati che comporranno la sua squadra. Con 32 candidati pronti a mettersi in gioco, la squadra di Battaglia si prepara a un’importante sfida per il futuro della comunità reggina. Di seguito tutti i nomi della lista che comporranno la squadra.

Ecco i nomi:

  • Atepi Carmela
  • Barillà Pietro
  • Caserta Valeria
  • Casile Claudio Salvatore
  • Chiratti Lidia Deborah
  • Cotroneo Gabriella
  • Falcone Giuseppe
  • Laganà Ludovica
  • Laurendi Gianfranco
  • Lazri Marlos
  • Liotta Antonino (detto Nino)
  • Maisano Fortunato
  • Malara Carmelo
  • Maraffa Maria
  • Marra Giuseppe
  • Marra Pasquale Filippo
  • Nucara Francesco
  • Nucera Antonia
  • Palma Pietropaolo (detto Pierpaolo)
  • Pelle Elena
  • Perpiglia Antonio
  • Pezzuto Giulia
  • Pulitanò Marianna Valentina
  • Quattrone Andrea
  • Scilla Francesca
  • Sembianza Giulia
  • Tiziano Francesca
  • Tomba Fabiana
  • Tornese Donatella
  • Tramontana Giovanni (detto Gianni)
  • Violi Lidia
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