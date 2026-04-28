Elezioni Reggio Calabria, pronta la presentazione della lista “Battaglia Sindaco”

La Segreteria politica del candidato del centrosinistra, Mimmo Battaglia, ospiterà mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 19:30 la presentazione ufficiale della lista “Battaglia Sindaco per Reggio”. L’evento avrà luogo presso la sede della segreteria politica, situata in Corso Garibaldi 57, a Reggio Calabria. In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, questa presentazione segna un momento cruciale per il candidato, che si prepara a lanciare la sua campagna elettorale.

L’incontro avrà come obiettivo quello di presentare i membri della lista e discutere i temi principali del programma politico, rivolto a rafforzare il futuro della città. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, con l’intento di coinvolgere la comunità nella discussione e nello sviluppo del progetto politico di Mimmo Battaglia.