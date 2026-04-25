Elezioni Reggio Calabria, definita anche la lista “Reset”: supporta Battaglia. I NOMI dei candidati

Definita anche la lista “Reset”, un’altra di quelle di Falcomatà e ora a supporto di Mimmo Battaglia, espressione della coalizione del CentroSinistra alle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria. Lista “piena”, con tutti e 32 i candidati. Di seguito i nomi che compongono la squadra del candidato Sindaco, attuale f.f. del Comune.
Ecco i nomi:
- Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino)
- Fortunato Barbaro (detto Nanni)
- Laura Bertullo
- Felicia Immacolata Bova
- Maria Cristina Caridi
- Francesco Catalano
- Fortunato Cucinotta
- Maria De Carlo
- Angelina De Salvo
- Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas)
- Santina Alessandra Del Gange
- Silvia D’urso
- Giuseppe Foti
- Vanessa Gattuso
- Silvia Giandoriggio
- Maria Stella Granillo
- Domenico Iaria
- Mirella Francesca Ierace
- Giovanni Latella
- Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo)
- Fabio Mafrica
- Antonio Malara (detto Totò)
- Giada Andrea Pavone
- Francesco Poto
- Maria Annunziata Romeo
- Debora Scopelliti
- Giuseppa Scrivo
- Saverio Silva
- Ana Silang
- Ranjit Singh
- Filippo Sorgonà
- Fabio Vazzana