Elezioni Reggio Calabria, definita anche la lista “Reset”: supporta Battaglia. I NOMI dei candidati

Tutti i nomi della lista "Reset", un'altra di quelle di Falcomatà e ora a supporto di Mimmo Battaglia, espressione della coalizione del CentroSinistra alle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria

logo reset

Definita anche la lista “Reset”, un’altra di quelle di Falcomatà e ora a supporto di Mimmo Battaglia, espressione della coalizione del CentroSinistra alle prossime elezioni Comunali di Reggio Calabria. Lista “piena”, con tutti e 32 i candidati. Di seguito i nomi che compongono la squadra del candidato Sindaco, attuale f.f. del Comune.

Ecco i nomi:

  1. Antonino Salvatore Arecchi (detto Tonino)
  2. Fortunato Barbaro (detto Nanni)
  3. Laura Bertullo
  4. Felicia Immacolata Bova
  5. Maria Cristina Caridi
  6. Francesco Catalano
  7. Fortunato Cucinotta
  8. Maria De Carlo
  9. Angelina De Salvo
  10. Paolo De Stefano (detto Paolone detto Gas)
  11. Santina Alessandra Del Gange
  12. Silvia D’urso
  13. Giuseppe Foti
  14. Vanessa Gattuso
  15. Silvia Giandoriggio
  16. Maria Stella Granillo
  17. Domenico Iaria
  18. Mirella Francesca Ierace
  19. Giovanni Latella
  20. Vincenzo Fabio Luciano Lucisano (detto Enzo)
  21. Fabio Mafrica
  22. Antonio Malara (detto Totò)
  23. Giada Andrea Pavone
  24. Francesco Poto
  25. Maria Annunziata Romeo
  26. Debora Scopelliti
  27. Giuseppa Scrivo
  28. Saverio Silva
  29. Ana Silang
  30. Ranjit Singh
  31. Filippo Sorgonà
  32. Fabio Vazzana
Leggi altri articoli di Reggio Calabria