Elezioni Reggio Calabria, Antonino Carlo Fazio (FdI) annuncia l’apertura della sua segreteria politica

Il candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Reggio Calabria inaugura il suo nuovo spazio di ascolto e confronto

Antonino Carlo Fazio

Il candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Antonino Carlo Fazio, invita tutti i cittadini a partecipare all’inaugurazione della sua segreteria politica, che si terrà giovedì 30 aprile alle 18:30, sul Corso Garibaldi 259, nel cuore della città. “L’apertura di questo spazio – spiega il candidato – rappresenta un momento importante di incontro, ascolto e confronto con i cittadini: la segreteria nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento aperto al dialogo, alla partecipazione e alla condivisione di idee e proposte per il futuro della comunità”.

“L’evento inaugurale – prosegue – sarà un’occasione per presentare alla cittadinanza questo nuovo luogo di impegno civico e politico, concepito per essere vicino alle esigenze del territorio e accessibile a tutti”. Alla cerimonia sono invitati tutti i cittadini, i sostenitori, i rappresentanti istituzionali e gli operatori dell’informazione. A conclusione dell’inaugurazione, sarà offerto un rinfresco.

Inaugurazione sede

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