Elezioni Reggio Calabria, Antonino Carlo Fazio (FdI) annuncia l’apertura della sua segreteria politica

Il candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Antonino Carlo Fazio, invita tutti i cittadini a partecipare all’inaugurazione della sua segreteria politica, che si terrà giovedì 30 aprile alle 18:30, sul Corso Garibaldi 259, nel cuore della città. “L’apertura di questo spazio – spiega il candidato – rappresenta un momento importante di incontro, ascolto e confronto con i cittadini: la segreteria nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento aperto al dialogo, alla partecipazione e alla condivisione di idee e proposte per il futuro della comunità”.

“L’evento inaugurale – prosegue – sarà un’occasione per presentare alla cittadinanza questo nuovo luogo di impegno civico e politico, concepito per essere vicino alle esigenze del territorio e accessibile a tutti”. Alla cerimonia sono invitati tutti i cittadini, i sostenitori, i rappresentanti istituzionali e gli operatori dell’informazione. A conclusione dell’inaugurazione, sarà offerto un rinfresco.