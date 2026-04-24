Elezioni, definita anche la lista di Reggio Protagonista: tutti i NOMI dei 32 candidati della lista

Reggio Protagonista presentata la lista dei candidati per il Consiglio Comunale di Reggio Calabria

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Il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, ha annunciato che oggi è stata ufficialmente depositata la lista dei candidati al Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Un passo fondamentale per l’avvio della campagna elettorale per le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. La lista è composta da 32 candidati, un mix di uomini e donne che, come sottolinea Veronese, rappresentano “la parte migliore della città: professionisti, giovani, lavoratori, cittadini impegnati da anni nelle battaglie per Reggio Calabria”. Il coordinatore della lista evidenzia che si tratta di una “lista vera, civica, costruita dal basso e al fianco dei cittadini”.

Veronese ha chiarito la posizione politica della lista: “la nostra è una scelta chiara – prosegue Veronese – siamo una lista civica all’interno della coalizione di centrodestra, a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco, con l’obiettivo di voltare pagina dopo anni di immobilismo e riportare Reggio al centro dello sviluppo”. Il Prof. Veronese ha anche voluto ribadire la lunga tradizione di impegno civico che caratterizza la lista, dichiarando: “Reggio Protagonista non nasce oggi – sottolinea – ma è il frutto di anni di battaglie concrete: sull’acqua, sulla gestione dei rifiuti, sulla sicurezza delle strade, sulla difesa dei diritti dei cittadini. Oggi quelle battaglie entrano nelle istituzioni con una squadra forte, credibile e determinata”. Il messaggio finale di Veronese è un appello alla cittadinanza: “chiediamo ai cittadini di darci fiducia e di sostenerci il 24 e 25 maggio, barrando il simbolo di Reggio Protagonista e scrivendo il nome dei nostri candidati. È il momento di scegliere da che parte stare: noi siamo, e saremo sempre, dalla parte dei cittadini”. Con questa presentazione ufficiale, Reggio Protagonista si prepara ad affrontare la sfida elettorale con una squadra determinata e pronta a lavorare per il futuro della città.

La lista completa dei candidati

  • Azzarà detto Nuccio Annunziato
  • Albanese Maurizio
  • Calabrò Maria Antonina
  • Caracciolo detto Mimmo Domenico
  • Caravelli Attilio
  • Cianciolo Erminio
  • Cutrupi Domenico
  • Cuzzola Antonino
  • Di Bella Giovanni
  • Falduto Manila
  • Gaeta detta Enza Vincenza
  • Garozzo Giuseppe
  • Gullì Anthony
  • La Cava Valentina
  • Laboccetta Gaetano
  • Maksymenko detta Mila Liudmyla
  • Mangiola Gianluca
  • Martino Ilenia
  • Martorano Sabrina
  • Mazzucca Marcella
  • Morace Alfredo
  • Musolino Annamaria
  • Nicolò Giovanni
  • Pinto Giuseppe
  • Pirrello Stefania
  • Porcino Consolato
  • Romeo Antonino Pietro
  • Siciliano detta Titty Concettina
  • Sottilaro Elisa Lucrezia
  • Triolo detto Gigi Gianluigi
  • Tripodi Antonio
  • Zoccali Carmen
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