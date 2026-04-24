Elezioni, definita anche la lista di Reggio Protagonista: tutti i NOMI dei 32 candidati della lista

Il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, ha annunciato che oggi è stata ufficialmente depositata la lista dei candidati al Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Un passo fondamentale per l’avvio della campagna elettorale per le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. La lista è composta da 32 candidati, un mix di uomini e donne che, come sottolinea Veronese, rappresentano “la parte migliore della città: professionisti, giovani, lavoratori, cittadini impegnati da anni nelle battaglie per Reggio Calabria”. Il coordinatore della lista evidenzia che si tratta di una “lista vera, civica, costruita dal basso e al fianco dei cittadini”.

Veronese ha chiarito la posizione politica della lista: “la nostra è una scelta chiara – prosegue Veronese – siamo una lista civica all’interno della coalizione di centrodestra, a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco, con l’obiettivo di voltare pagina dopo anni di immobilismo e riportare Reggio al centro dello sviluppo”. Il Prof. Veronese ha anche voluto ribadire la lunga tradizione di impegno civico che caratterizza la lista, dichiarando: “Reggio Protagonista non nasce oggi – sottolinea – ma è il frutto di anni di battaglie concrete: sull’acqua, sulla gestione dei rifiuti, sulla sicurezza delle strade, sulla difesa dei diritti dei cittadini. Oggi quelle battaglie entrano nelle istituzioni con una squadra forte, credibile e determinata”. Il messaggio finale di Veronese è un appello alla cittadinanza: “chiediamo ai cittadini di darci fiducia e di sostenerci il 24 e 25 maggio, barrando il simbolo di Reggio Protagonista e scrivendo il nome dei nostri candidati. È il momento di scegliere da che parte stare: noi siamo, e saremo sempre, dalla parte dei cittadini”. Con questa presentazione ufficiale, Reggio Protagonista si prepara ad affrontare la sfida elettorale con una squadra determinata e pronta a lavorare per il futuro della città.

La lista completa dei candidati