Tragedia in Sicilia, travolto da pannelli fotovoltaici: muore lo chef-giornalista Davide Di Corato

È morto ieri pomeriggio a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, lo chef e giornalista Davide Di Corato, 64 anni, rimasto vittima Di un tragico incidente. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30 in contrada Poggio Gallo quando un bancale di pannelli fotovoltaici è precipitato addosso all’uomo mentre lo si stava scaricando nella sua casa. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per di Corato non c’è stato nulla da fare.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti dal parte della Procura di Ragusa per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Originario di Torino, Di Corato si era trasferito da circa dieci anni a Chiaramonte Gulfi, dove aveva avviato un home restaurant. Appassionato di editoria e divulgazione gastronomica, era una figura di rilievo nel giornalismo enogastronomico italiano: aveva diretto e ideato il mensile Chef e collaborava con diverse riviste di settore.

Cordoglio è stato espresso dal Consorzio Chiaramonte, che lo ha ricordato come “un amico e un professionista straordinario“, sottolineando il suo “contributo alla promozione della cultura enogastronomica locale“. Di Corato aveva partecipato a numerose iniziative sul territorio, tra cui il Laboratorio del Gusto e il concorso enogastronomico Terra Matta, contribuendo a valorizzare i prodotti tipici di Chiaramonte anche oltre i confini regionali.