Reggio Calabria, via libera al nuovo bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato nell’ultima seduta il bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono o si renderanno disponibili sul territorio cittadino. Si tratta di un provvedimento molto atteso visto che l’ultimo bando analogo è stato pubblicato nel 2015 e la relativa graduatoria risale al 2019.

Info

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio dell’ente. Per i lavoratori emigrati all’estero (per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale), il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni per i residenti nell’area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. In questi casi la domanda di partecipazione dovrà contenere la dichiarazione, opportunamente vidimata, di volontà di rientro in Italia e la scelta unica dell’ambito territoriale di partecipazione, sottoscritta dal concorrente presso il Consolato Italiano.