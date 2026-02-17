Reggio Calabria, sottoscritto protocollo d’intesa tra la Lega Navale e l’AIDIA

La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti – Sezione di Reggio Calabria (AIDIA RC), avviando una collaborazione fondata su valori condivisi quali la promozione culturale e professionale, la tutela dell’ambiente marino-costiero, la diffusione della conoscenza tecnico-scientifica e la valorizzazione delle risorse umane. L’accordo nasce dalla volontà delle due organizzazioni rappresentate da Antonino Nicolò e Margherita Tripodi di costruire una rete solida e qualificata capace di mettere in dialogo competenze diverse – nautiche, ingegneristiche, architettoniche e scientifiche – per sviluppare progetti comuni rivolti alla cittadinanza, ai giovani, agli studenti e ai professionisti del territorio.

Il Protocollo rappresenta un importante passo verso una visione integrata dello sviluppo del territorio

Attraverso il Protocollo d’Intesa, la Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria metterà a disposizione le proprie strutture, competenze tecniche e la propria esperienza nel campo della cultura del mare, della sicurezza in mare e della tutela ambientale, mentre AIDIA RC contribuirà con il proprio know-how culturale, progettuale e formativo, valorizzando il ruolo delle donne nei settori dell’ingegneria e dell’architettura. Il Protocollo rappresenta un importante passo verso una visione integrata dello sviluppo del territorio, in cui mare, ambiente, cultura e competenze professionali diventano elementi centrali di un percorso condiviso di crescita sociale e civile.

Le parole di Nicolò

“Fare rete oggi significa moltiplicare le opportunità e dare maggiore forza alle iniziative rivolte alla comunità – dichiara il Presidente Antonino Nicolò della Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria –. Questa intesa con AIDIA RC è un esempio concreto di come associazioni con missioni diverse ma complementari possano collaborare per generare valore, conoscenza e nuove prospettive per il territorio”. La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria conferma così il proprio impegno nel promuovere la cultura del mare, la formazione tecnica e la tutela dell’ambiente attraverso partnership qualificate, nella convinzione che la collaborazione tra enti e associazioni rappresenti uno strumento fondamentale per affrontare le sfide sociali, culturali e ambientali del presente.