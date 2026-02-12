Reggio Calabria: nuova seduta del tavolo tecnico sull’erosione costiera, le richieste della Metrocity

Si è tenuto negli uffici del Settore 10 Tutela del Territorio e dell’Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria il quarto incontro del “Tavolo Tecnico per il coordinamento del fenomeno dell’erosione costiera nel territorio metropolitano di Reggio Calabria” istituito con la Delibera del sindaco metropolitano ed insediato il 18 ottobre del 2024. Al tavolo, introdotto e presieduto dal consigliere metropolitano Salvatore Fuda, delegato all’Ambiente, e dal Direttore del Dipartimento III “Tutela del Territorio”, Domenica Catalfamo, oltre ai funzionari del Settore 10 Antonino Siclari e Giovanni Laganà, erano presenti i rappresentanti di Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici settore Difesa del suolo e Dipartimento Ambiente e territorio, Segretariato Regionale del MiC per la Calabria, Autorità di bacino distrettuale Appennino meridionale, Anas, Rfi, Direzione marittima Capitaneria di Reggio Calabria ed Azienda Calabria Verde .

Partendo dalla premessa che la riattivazione dell’omologo Tavolo di livello regionale dello scorso 5 febbraio è stata accolta come un’opportunità di sinergia per la condivisione degli obiettivi comuni, durante i lavori, è stata annunciata un’ulteriore imminente seduta alla presenza dei Comuni di Motta San Giovanni e Reggio Calabria, rinviando il Tavolo con il Comune di Villa San Giovanni all’esito degli studi in corso per l’esame morfodinamico dell’area fisiografica Punta Pezzo-Santa Trada, affidati dal predetto Comune a società specializzata.

Le richieste

Il consigliere metropolitano Salvatore Fuda ed il Direttore Domenica Catalfamo hanno sollecitato l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale a velocizzare la redazione del piano dei sedimenti ed a validare i tre progetti pilota sulle fiumare Amendolea, La Verde e Bonamico elaborati con il supporto del dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e trasmessi dalla stessa Città Metropolitana nel febbraio 2025 alla suddetta Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Il superamento della situazione di stallo, che l’Ente metropolitano sta sollecitando sin dal 2022, è ormai improcrastinabile in quanto una corretta estrazione di materiale lapideo dalle fiumare sovralluvionate, oltre a ridurre il rischio di esondazione ripristinando l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua, riattiverebbe anche l’apporto solido alle aree costiere contrastandone l’erosione.

Autorità di Bacino

Nel corso dell’incontro l’Autorità di Bacino ha fatto presente di essersi attivata con rilievi in situ per la redazione del piano stralcio relativo alle aree colpite dall’OPCM 1180, con un focus sulle aree di Saline, Melito e Bova Marina. Durante la trattazione delle situazioni di emergenza, Catalfamo ha anticipato il coinvolgimento dell’Autorità di Sistema Portuale (ADSP) in merito all’utilizzo della sabbia del porto di Saline per il ripascimento costiero, anche per i progetti urgenti in corso, anche in coerenza con le azioni del Settore Difesa del suolo della Regione Calabria che sta elaborando alcuni progetti che prevedono l’utilizzo delle sabbie che si sono depositate nel porto in questione.

In conclusione il tavolo si è aggiornato alla prima metà di marzo, con l’obiettivo di fornire dettagli sugli interventi in corso e sulla possibilità di utilizzare le sabbie del porto di Saline per i ripascimenti.

Le parole di Fuda

Il Consigliere delegato Salvatore Fuda, a nome della Città Metropolitana, ha espressamente ringraziato tutti i presenti, ritenendo “molto positiva la partecipazione attiva di tutti i soggetti che compongono un Tavolo così altamente specializzato che continua a confermare la propria validità quale strumento che possa rendere efficace l’azione sinergica di tutte le istituzioni preposte alla salvaguardia del territorio, che possono condividere strategie e iniziative sia emergenziali sia da includere in una programmazione di breve e medio periodo”.