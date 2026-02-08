Libri, poesia e arte: una serata intensa a Reggio Calabria con Demetrio Mannino

Si è svolta in un’atmosfera partecipe e raffinata la serata di presentazione dei libri di Demetrio Mannino al Medinblu, che con il suo “Contenitore di idee” si è confermato ancora una volta come spazio vivo di incontro tra letteratura, musica e arti visive. L’autore ha dialogato con Irene Calabrò, dando vita a una conversazione profonda e coinvolgente sui suoi libri, tra riflessioni intime, temi universali e uno sguardo sensibile sulle forme dell’amore e dell’esistenza. Le poesie di Mannino hanno preso ulteriore corpo e respiro grazie alle letture intense e misurate di Benedetta Marcianò, che ha saputo restituire al pubblico tutta la forza emotiva dei testi. A impreziosire la serata, l’accompagnamento musicale di Gino Mattiani, Mimì De Leo e Fabio Moragas, che con le loro sonorità hanno creato un dialogo armonico tra parola e musica, amplificando suggestioni e stati d’animo.

Nel corso dell’evento è stata inoltre inaugurata la mostra a due di Francesco Logoteta e Simona Treccosti, artisti e illustratori per Dille che l’ami e L’amore e le sue forme. Le opere esposte hanno offerto un ulteriore livello di lettura ai temi della serata, intrecciando immagini e narrazione in un percorso visivo coerente e poetico. La mostra resterà visitabile fino al 28 febbraio. La partecipazione calorosa e l’apprezzamento del pubblico hanno confermato il successo di una serata capace di unire linguaggi diversi in un’unica esperienza culturale, intensa e condivisa.