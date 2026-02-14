Il rettore Zimbalatti presidente del Coruc, Battaglia: “riconosciuto grande lavoro alla Mediterranea”

“Le più vive congratulazioni Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, per la sua elezione a presidente del Coruc, il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria“. Così in una nota stampa il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia che ha aggiunto “È una decisione che ci riempie di orgoglio come reggini e che riconosce il valore del lavoro svolto dal professor Zimbalatti e dall’intero Ateneo della Mediterranea.

La sua nomina rappresenta un segnale importante per il rafforzamento del sistema universitario calabrese e per il ruolo strategico che la città dello Stretto continua a svolgere nel panorama accademico regionale. A nome mio e dell’Amministrazione comunale i più fervidi auguri di buon lavoro“, ha concluso Battaglia.