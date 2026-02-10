Circoscrizioni a Reggio Calabria, i consiglieri di centrodestra scrivono al Sindaco f.f. Battaglia: “Ritardi inaccettabili

“Esprimiamo la nostra forte e crescente preoccupazione per l’inaccettabile ritardo che continua a registrarsi nell’iter amministrativo per il ripristino delle circoscrizioni, ad oggi ancora lontano da una conclusione nonostante le ripetute sollecitazioni”. Così i consiglieri comunali di centrodestra hanno aperto la missiva inviata formalmente al Sindaco f.f. Battaglia, per denunciare lo stallo amministrativo riguardante l’istituzione delle circoscrizioni. “La questione è stata già formalmente segnalata alla Prefettura e risulta che anche gli uffici prefettizi abbiano richiamato l’Amministrazione comunale alla necessità di procedere con urgenza. Il permanere di questa situazione di stallo appare pertanto difficilmente giustificabile – proseguono i consiglieri- le circoscrizioni rappresentano uno strumento essenziale per garantire adeguata rappresentanza territoriale, partecipazione democratica e maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi. Ogni ulteriore rinvio non può che essere considerato un grave segnale di inefficienza amministrativa e di scarsa attenzione verso un tema strategico per il futuro di Reggio Calabria”, rimarcano i consiglieri di centrodestra.

In chiusura, un ultimatum dei consiglieri di centrodestra: “chiediamo che l’Amministrazione comunale assuma immediatamente tutte le iniziative necessarie per concludere senza ulteriori ritardi l’iter previsto, indicando con chiarezza tempi certi e definitivi per la sua piena attuazione”.