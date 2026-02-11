“Calabria d’Autore”, domenica doppio appuntamento presso la Stazione di Santa Caterina

Per il Carnevale di domenica 15 febbraio 2026 con inizio alle ore 17,30 ,un doppio appuntamento per la rassegna Calabria D’Autore alla stazione FS di RC Santa Caterina, con il Prof. Daniele Castrizio che ci parlerà della Maschera Reggina: Giangurgolo ed il duo Morabito-Chillemi con l’amarcord della mitica Vaporiera Calabria Express. La maschera di Giangurgolo, maschera reggina per eccellenza, è stata nel tempo dimenticata dal popolo di Reggio Calabria e impropriamente adottata da quello di Catanzaro. Un’appropriazione che costituisce un vero e proprio falso storico, privo di fondamento culturale e documentario.

Giangurgolo

Giangurgolo nasce infatti nel contesto reggino come maschera di derisione dei nobili spagnoli e dei loro ufficiali, caricature grottesche dei dominatori del tempo, assimilabili ai celebri “capitan fracassa”: figure vanagloriose, prepotenti e ridicole, bersaglio della satira popolare. Gli stessi colori giallo e rosso sono quelli degli Aragonesi. Del resto, sono anche i colori di Catanzaro, e che una maschera nasca per deridere se stessi non è possibile …

A confermare senza ambiguità l’origine reggina della maschera è anche il linguaggio: il verbo “zanniare”, che significa “fare lo zanni”, scherzare, irridere, è un’espressione viva ed esclusiva del parlato di Reggio Calabria. Un elemento linguistico che rappresenta una prova identitaria forte e inequivocabile. Restituire Giangurgolo alla sua città non è una rivendicazione campanilistica, ma un atto di verità storica e culturale, necessario per tutelare e valorizzare il patrimonio immateriale di Reggio Calabria.

Associazione Treni Storici e Turistici “La Vaporiera Calabria Express”

Subito dopo l’esposizione del Prof. Castrizio, si terrà un incontro dedicato all’Associazione Treni Storici e Turistici “La Vaporiera Calabria Express”, una realtà che ha operato ininterrottamente dal 1995 al 2009, distinguendosi per l’organizzazione di numerosi treni turistici e, soprattutto, per la realizzazione di tour ferroviari fotografici e per importanti produzioni cinematografiche. Nel corso dell’incontro verranno raccontate storie e proiettate immagini di grande fascino: un vero e proprio amarcord che accompagnerà il pubblico in un suggestivo viaggio nel tempo e nello spazio del mondo ferroviario calabrese e siciliano. Particolare attenzione sarà dedicata alle esperienze legate al cinema, con le riprese di film come “Malèna” di Giuseppe Tornatore, con Monica Bellucci, girato in Sicilia, e “Padre Speranza”, con Bud Spencer, realizzato a Crotone.

L’Associazione è stata inoltre protagonista della realizzazione di treni storici e tour fotografici per l’associazione inglese The Railway Touring, che per oltre un decennio ha percorso le linee calabresi e siciliane, coinvolgendo centinaia di appassionati provenienti da tutto il mondo.

Finale poi in dolcezza con dolci di carnevale offerti dall’associazione Incontriamoci Sempre ed i cannoli della vicina Messina offerti dal nostro caro amico Pino Chillemi. L’ingresso è libero.