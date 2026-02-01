Ambiente Mare Italia inaugura la sede di Reggio Calabria

Reggio Calabria rafforza il suo impegno per la tutela del mare e dell’ambiente costiero. Si è tenuta oggi, domenica 1° febbraio alle ore 10, presso il Circolo Velico di Reggio Calabria, si è tenuta l’inaugurazione della sede cittadina di Ambiente Mare Italia (AMI), associazione impegnata nella difesa degli ecosistemi marini e nella promozione della cultura ambientale. Dopo Roma e Milano, la Città dello Stretto è stata la prima delegazione storica aperta in Italia nel 2020, confermando il suo ruolo strategico nella salvaguardia delle acque del Mediterraneo e nella valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed economico legato al mare. Dal 2023, Ambiente Mare Italia collabora con il Comune di Reggio Calabria nell’elaborazione delle politiche ambientali del territorio, essendo entrata a far parte dello Sportello Ambiente dell’Ente.

Il presidente nazionale di Ambiente Mare Italia, avv. Alessandro Botti, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Reggio Calabria rappresenta un presidio naturale per la difesa del Mediterraneo. L’apertura di questa sede rafforza la nostra rete sul territorio e rende ancora più concreta l’azione di Ambiente Mare Italia, fondata su educazione, partecipazione e responsabilità collettiva”.

Fondamentale il ruolo del Circolo Velico Reggio Calabria, che ospiterà la sede dell’associazione. Fabio Colella, socio dello storico Circolo, Consigliere federale FIV e responsabile Parasailing, ha dichiarato: “ospitare Ambiente Mare Italia non è solo un onore, ma una naturale evoluzione della nostra missione. Chi vive il mare attraverso la vela sviluppa un legame viscerale con l’elemento acqua. Insieme a FIV e AMI, vogliamo che ogni atleta e ogni socio diventi una sentinella del mare”.

A guidare la delegazione reggina di AMI è, sin dal primo giorno, Francesca Rogolino, che ha evidenziato il valore simbolico e operativo dell’inaugurazione ed esprime soddisfazione per disporre di un luogo fisico dove organizzare eventi e sessioni formative: “Questo momento rappresenta un passaggio significativo per il nostro impegno sul territorio a tutela del mare e dell’ambiente costiero. La presenza dell’associazione all’interno di un luogo simbolo della cultura marinara cittadina rafforza la sinergia tra sport, educazione ambientale e sostenibilità”.

Rogolino ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla FIV regionale, al consigliere federale Fabio Colella e al presidente nazionale di AMI Alessandro Botti, per il sostegno e l’attenzione costante riservata alla realtà reggina. Lo sguardo è già rivolto al futuro. «Ambiente Mare Italia guarda ora con entusiasmo alle numerose iniziative in programma, in particolare alla Settimana Verde di Ambiente Mare Italia, al via dal 10 aprile, con eventi, attività di sensibilizzazione e collaborazioni sul territorio reggino. Il nostro obiettivo è promuovere una cultura diffusa del rispetto del mare, coinvolgendo cittadini, giovani, associazioni e istituzioni in un percorso condiviso di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale», ha concluso la delegata.

L’inaugurazione segna l’inizio di una nuova stagione dedicata alla tutela del mare di Reggio Calabria. Cittadini, giovani, associazioni e istituzioni diventano così custodi attivi di uno dei tesori più preziosi del Mediterraneo. La Città dei Bronzi sceglie ancora una volta di proiettarsi nel futuro partendo dal suo mare, cuore pulsante di cultura, identità e vita.