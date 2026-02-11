Allerta Meteo, domani scuole chiuse anche a Reggio Calabria: l’ordinanza del Sindaco f.f. Battaglia

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha firmato l’Ordinanza sindacale n. 24 dell’11 febbraio 2026 con cui dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la prima infanzia per la giornata di giovedì 12 febbraio, a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Regione Calabria.

Il provvedimento si è reso necessario dopo la nota della Sala operativa regionale di Protezione Civile, che segnala criticità idrogeologica e idraulica con temporali, venti occidentali da forti a burrasca, possibili mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni diffuse, in particolare sul versante tirrenico.

Le condizioni meteorologiche previste, con raffiche intense e attività elettrica, interessano l’intero territorio comunale e potrebbero rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica. Per questo motivo il sindaco, in qualità di ufficiale di Governo ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire situazioni di rischio.

Oltre alla chiusura degli istituti scolastici e dei nidi d’infanzia per l’intera giornata del 12 febbraio, l’ordinanza prevede che i dirigenti dei settori competenti attivino tutte le verifiche necessarie sugli edifici scolastici prima della ripresa delle attività didattiche, al fine di accertare eventuali danni e valutare, se necessario, proroghe del provvedimento.

Il provvedimento è stato notificato ai dirigenti scolastici, ai settori comunali interessati, al Comando di Polizia Locale e trasmesso per conoscenza alla Prefettura, all’Ufficio scolastico regionale e alle forze di polizia presenti sul territorio.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario durante la fase di allerta, adottando comportamenti prudenti fino al cessare dell’emergenza.

CLICCA QUI per l’ordinanza completa.