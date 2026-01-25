Sicilia: due gravi infortuni nel comprensorio di Piano Battaglia, sul posto il Soccorso Alpino | FOTO

Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nel comprensorio di Piano Battaglia sulle Madonie (Petralia Sottana, Palermo). Il primo allarme è scattato poco prima delle 11.00, quando una donna di 61 anni, residente a Palermo, è scivolata tra neve e fango, procurandosi la sospetta frattura dell’arto inferiore che le ha

impedito di proseguire autonomamente. La squadra di Tecnici del Soccorso Alpino, di presidio nel comprensorio, è immediatamente

intervenuta. Il medico del Soccorso Alpino ha provveduto a valutare le condizioni della donna, che è stata posizionata in barella per il successivo trasferimento, mediante ambulanza, verso l’Ospedale di Petralia Sottana.

Infortunio di una 15enne

Pochi minuti dopo, i Carabinieri in servizio di pattuglia nell’area hanno allertato il Soccorso Alpino per una ragazza di 15 anni che durante una passeggiata è scivolata impattando con la testa sulle rocce affioranti, riportando un trauma cranico commotivo. Anche in tal caso è intervenuta immediatamente la Squadra del Soccorso Alpino che ha recuperato mediante barella la ragazza per trasferirla verso il presidio sanitario. Gli episodi richiamano ancora una volta l’attenzione sulla necessità di essere prudenti durante le escursioni invernali, anche su percorsi apparentemente semplici, dove la presenza di poca neve, rocce affioranti e fango possono trasformare una innocua passeggiata in una situazione ad alto rischio. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana.