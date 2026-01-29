“Rinascita Messina”: “la città Metropolitana non è un feudo personale e Basile ha il dovere di tenerne conto”

“In quella che può essere definita la telenovela delle comunque ingiustificabili dimissioni del Sindaco Basile, va evidenziato un aspetto che assume una rilevanza particolare. Difatti il Sindaco del Comune di Messina è anche Sindaco della Città Metropolitana senza essere stato eletto ,ma per una legge Regionale che prevedeva che il Sindaco del Comune Capoluogo della Provincia diventasse anche Sindaco Metropolitano. Ci troviamo quindi di fronte ad una figura che senza aver avuto alcun “mandato popolare” ha esercitato per anni in maniera indisturbata il suo ruolo di gestione, di fatto monocratica ,dato che Governo Regionale ed ARS hanno impiegato diversi anni prima di decidere sulle elezioni del Consiglio Metropolitano, che si è insediato da pochi mesi”. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di Iniziativa e Resistenza Civica “Rispetto Messina”.

“Basile non può considerare l’Ente un suo feudo personale”

“Nello stesso tempo, però, il Sindaco Basile è al vertice di un “Libero Consorzio Comunale” di cui fanno parte 108 Comuni, per cui non può considerare l’Ente un suo “feudo personale” e decidere da solo e su input esterni quando “abbandonare”, ma dovrebbe avere la sensibilità ed il senso istituzionale di confrontarsi con i Sindaci di tutti i Comuni e con il Consiglio Metropolitano. Tenendo conto anche del periodo di difficoltà particolarmente delicato che sta vivendo il territorio provinciale. Ma in ogni caso il Sindaco Metropolitano deve osservare un adempimento non più rinviabile previsto dalla legge con la nomina ,nell’ambito dei componenti il Consiglio Metropolitano ,di un “Vice Sindaco”. Passaggio ineludibile perché l’articolo. 14 della legge istitutiva delle Città Metropolitane prevede che ” qualora il Sindaco Metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di Sindaco del Comune Capoluogo il Vice Sindaco rimane in carica fino all’ insediamento del nuovo Sindaco Metropolitano“, rimarca la nota.

“Così come il Consiglio Metropolitano dovrebbe durare in carica cinque anni dalla sua elezione, ma qualora dovesse rinnovarsi il Consiglio Comunale del Comune Capoluogo della Città Metropolitana, dovrebbe essere rinnovato entro due mesi dalla proclamazione del Sindaco del Comune Capoluogo. Per cui, al di là di un certo linguaggio burocratico, a gestire la Città Metropolitana in caso di dimissioni del Sindaco Basile non sarebbe un Commissario Straordinario nominato dal Governo Regionale, affiancato secondo certi calcoli dal Direttore Generale dell’Ente, ma il vice Sindaco che andrebbe nominato a norma di legge, coadiuvato dal Consiglio Metropolitano che non decade, e che proseguirebbe la sua attività”, conclude la nota.