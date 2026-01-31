Reggio Calabria sul podio nazionale dei Suap digitali: +27% di pratiche online in un mese

Stando ai dati più aggiornati Reggio Calabria è sul podio tra le province italiane in cui si sono registrati gli incrementi percentuali più elevati di pratiche online evase dai Suap delle Camere di Commercio. Con 351 pratiche emesse nello scorso mese di dicembre, per un incremento pari al 27% rispetto alla media mensile del trimestre precedente, Reggio si colloca al terzo posto – dopo Trento e La Spezia – della classifica nazionale attraverso cui si monitora l’andamento degli Sportelli unici per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa.

Un risultato accolto con soddisfazione dall’assessore comunale alla “Città produttiva”, Alex Tripodi. “Si tratta di un dato che non sorprende gli addetti ai lavori che conoscono la realtà reggina – ha commentato Tripodi – ma a cui va dato il giusto risalto, perché conferma la vitalità del tessuto economico locale e la capacità delle istituzioni di dare risposte adeguate a tale operatività. Attraverso il portale “Impresa in un giorno” le imprese hanno a disposizione uno strumento veloce e sicuro per entrare in contatto diretto con lo Sportello unico delle Attività produttive del proprio Comune, di cui a Reggio è responsabile la dirigente del settore Sviluppo economico Loredana Pace. Ringrazio il personale che nonostante sia numericamente inadeguato, rispetto al numero di istanze ricevute, riesce a garantire con efficienza l’istruttoria delle pratiche e la chiusura dei procedimenti. Il lavoro del Suap e della Camera di Commercio di Reggio Calabria – prosegue l’assessore – va sostenuto e valorizzato, perché consente alle imprese di avere un punto di riferimento fondamentale per affrontare percorsi burocratici non sempre semplici e avere un’interazione diretta, gestita completamente in modalità telematica, per qualsiasi pratica riguardante la gestione d’impresa. I numeri registrati nello scorso dicembre – ha concluso Tripodi – testimoniano ancora una volta la vivacità del mondo produttivo reggino e l’efficienza delle istituzioni che agiscono in sinergia per il bene della collettività“.