Presidenziali in Portogallo, a febbraio il ballottaggio tra il socialista Seguro ed il leader della destra Ventura | DATI

Il leader socialista Antonio Josè Seguro e il capo della destra, Andres Chega, si sfideranno per diventare il prossimo presidente del Portogallo al ballottaggio di febbraio. E’ quanto emerge dagli exit poll elaborati dall’Università Cattolica di Lisbona per la televisione pubblica (Rtp) e diffusi alla chiusura delle urne per il primo turno delle presidenziali del Paese lusitano. Secondo questi dati è stato il candidato socialista a essere il più votato guadagnando tra il 30% e il 35% dei voti, seguito dal segretario del partito sovranista Chega, André Ventura che si attesta tra il 20% e 24%.

In un testa a testa con lui c’è il liberale João Cotrim de Figueiredo, poco sotto tra il 17% e il 21% dei voti, mentre restano più distanziati l’ex ammiraglio Henrique Gouveia e Melo (11%–14%) e il candidato appoggiato dalla coalizione di governo, Luís Marques Mendes (8%–11%). Indubbiamente, per il ballottaggio saranno fondamentali le alleanze.