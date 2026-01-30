Polistena, all’Istituto Superiore “Renda” evento sugli orrori del Novecento

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito la data del 27 gennaio di ogni anno come Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto e di tutte le persecuzioni nazifasciste. E proprio martedì 27 gennaio le ultime classi dell’Istituto Superiore G.Renda di Polistena si sono ritrovate nell’auditorium della scuola, insieme al corpo docente ed a tutti gli operatori dell’Istituto, per ricordare l’orrore senza fine dei campi di sterminio, ma anche l’eroismo ed il coraggio di chi, magari sacrificando la vita, si è opposto, con tutte le sue forze, a quei regimi autoritari che hanno trascinato l’umanità in un bagno di sangue. Suggestiva anche la scenografia della sala con al centro un’installazione di oggetti che rimandavano alla memoria di quei terribili anni: il pigiama a righe, la stella di David, i numeri di matricola da tatuare sulla pelle dei deportati e diverse maschere bianche per

simboleggiare la morte che aleggiava su quei poveri sventurati.

Letture e filmati esplicativi

L’evento culturale e formativo è stato efficacemente introdotto dalla prof. Maria Demoro con letture e filmati esplicativi sul significato della giornata e sulle lezioni da trarre dalla storia di quegli eventi. Con l’intervento della Dirigente Scolastica, dott.ssa Emanuela Cannistrà, il convegno è entrato nel vivo del dibattito. Infatti ha sottolineato l’estrema attualità di quella vicenda storica in un periodo così turbolento e confuso come quello che stiamo attraversando, con decine di focolai di guerra nel mondo ed una esplicita corsa al riarmo che non lascia presagire un futuro di serenità e di pace. La dott.ssa Cannistrà ha infine esortato gli studenti a non sottovalutare la portata storica degli eventi dello scorso secolo che si sono sviluppati nella loro brutalità proprio perché molti ne hanno sottovalutato la portata.

Storia di Franco Sergio

Aldo Polisena, scrittore e Presidente dell’Associazione Alioscia, ha raccontato la vicenda, tragica ed eroica, di suo zio Franco Sergio, partigiano nelle Langhe piemontesi, trucidato nel giorno di San Valentino da un plotone di esecuzione nazifascista. La sua colpa quella di essere un combattente per la libertà, ma anche quella di aver sopportato inaudite torture per non tradire i propri compagni. Franco Sergio ora riposa nel cimitero di Maropati. Il dott. Francesco Tropeano, autore di alcuni libri di storia locale su quei terribili anni del Novecento, ha proposto l’esempio eroico di Rosa Robota che, deportata ad Auschwitz, insieme ad altre donne ed alla resistenza del campo, ha capeggiato la rivolta del 7 ottobre 1944 con la distruzione di due forni crematori. A conclusione del suo intervento Francesco Tropeano ha commentato un raro filmato con il ricordo di Franco Sergio fatto da Tersilla Fenoglio, Trottolina, la famosa staffetta partigiana.

Vincenzo Guerrisi, scrittore e Presidente dell’Associazione Domenico Rocco Guerrisi, ha ricordato, con una ricca messe di documenti e fotografie d’epoca, l’odissea di suo nonno morto in un campo di concentramento tedesco. Particolarmente toccante la lettera – testimonianza di un commilitone del nonno che essendo riuscito a sopravvivere alle conseguenze della deportazione, informa la famiglia Guerrisi sulle tragiche condizioni e sul terribile destino del proprio congiunto. A fine convegno le domande degli studenti ai relatori, le loro curiosità, le loro ansie, le loro preoccupazione per la situazione attuale.

Ha concluso l’evento la dott.ssa Franca Ieranò, Presidente di Progetto Donna ed insegnante emerita dello stesso istituto, che ha sottolineato l’importanza del dibattito, il dovere di non dimenticare e la necessità di non essere spettatori muti degli eventi, ma di impegnarsi nel sociale per tenere vivi le idee di pace e libertà.