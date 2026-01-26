Gaza, ritrovato il corpo dell’ultimo ostaggio israeliano. Trump: “riportati tutti a casa, lavoro incredibile”

“Appena recuperato l’ultimo corpo degli ostaggi a Gaza. Così, abbiamo riportato a casa tutti e 20 gli ostaggi vivi e tutti quelli morti! Un lavoro incredibile! La maggior parte pensava che fosse impossibile. Congratulazioni al mio fantastico team di campioni!!!“. Con queste parole Donald Trump, attraverso un post su Truth Social dopo che è stato recuperato l’ultimo corpo di uno degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas a Gaza, il sergente maggiore Ran Gvili.

“Notizia incredibile. Il presidente Trump l’ha resa possibile“. Ha commentato così su X la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Il comunicato dell’Idf: tutti gli ostaggi vivi e caduti sono stati restituiti

“L’Unità del Portavoce dell’IDF annuncia oggi, 26 gennaio 2026 (8° di Shvat, 5786), che tutti gli ostaggi vivi e caduti sono stati restituiti dalla Striscia di Gaza a Israele.

Dopo 843 giorni di combattimenti su tutti i fronti, l’IDF ha informato la famiglia del poliziotto, il Sergente Maggiore Ran Gvili Z”L, che il loro caro è stato identificato e restituito per la sepoltura. Pertanto, il ritorno di tutti gli ostaggi vivi e caduti dalla Striscia di Gaza allo Stato di Israele è stato completato.

L’organizzazione terroristica di Hamas ha tenuto prigionieri per anni quattro cittadini israeliani, i cittadini Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, e i soldati dell’IDF, il Tenente Hadar Goldin Z”L e il Sergente Maggiore Oron Shaul Z”L, che sono caduti in battaglia durante l’Operazione “Margine Protettivo” nel 2014.

La mattina di Simchat Torah, il 7 ottobre 2023, l’IDF ha fallito nella sua missione primaria – proteggere i cittadini dello Stato di Israele. Le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza si sono infiltrate nel territorio israeliano e hanno condotto un brutale massacro, in cui più di 1.200 persone sono state uccise e 251 persone, inclusi civili, soldati e cittadini stranieri, sono state prese in ostaggio. Dal 7 ottobre, l’IDF si è alzato e ha prevalso, guidato dal suo dovere morale di restituire tutti gli ostaggi.

Durante l’intera guerra, le truppe dell’IDF hanno operato giorno e notte, in prima linea e in territorio nemico, mettendo a rischio la propria vita con determinazione incrollabile e un profondo impegno per la santità della vita, al fine di stabilire le condizioni che consentissero il ritorno di tutti gli ostaggi – i vivi e i caduti come uno. Il ritorno di tutti gli ostaggi dalla Striscia di Gaza allo Stato di Israele è stato reso possibile grazie agli sforzi congiunti e continui dell’intero IDF, guidato dal Comando Meridionale, dal Quartier Generale degli Ostaggi e delle Persone Scomparse, dalla Direzione dell’Intelligence, dalla Direzione del Personale, dalla Direzione delle Operazioni, dalla Direzione Tecnologica e Logistica, insieme allo Shabak e alla Polizia Israeliana.

Il ritorno degli ostaggi, incluso l’ultimo ostaggio caduto, è stato effettuato dopo due anni di intenso combattimento e rappresenta la promessa tra l’IDF e i cittadini dello Stato di Israele – di non lasciare mai indietro nessuno.

L’intero IDF si inchina e ricorda le centinaia di civili uccisi, i 924 soldati dell’IDF che sono caduti in battaglia e hanno combattuto con coraggio per raggiungere gli obiettivi della guerra e il dovere morale di restituire gli ostaggi, così come le forze di sicurezza che hanno rischiato la vita, le famiglie in lutto che hanno perso i loro cari e i 20.000 feriti nel corpo e nell’anima che sono stati feriti per la protezione dello Stato di Israele.

L’IDF ha la responsabilità e il dovere di integrare e implementare le lezioni del 7 ottobre e di andare avanti verso la crescita, con un profondo senso di impegno per la sicurezza dello Stato di Israele e dei suoi cittadini, e di promettere che gli eventi del 7 ottobre non si ripeteranno mai più“.