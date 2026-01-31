Da Palmi a The Voice Kids: la giovane calabrese incanta tutti su Rai1 e fa impazzire Nek

Una serata da ricordare per Silvia Ferraro la 12enne di Palmi che, pochi minuti fa, ha emozionato il pubblico di The Voice Kids Italia interpretando “La musica è finita” di Ornella Vanoni. Fin dalle prime note la sua voce ha conquistato lo studio: si sono girati subito Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. L’unica a non premere il pulsante è stata Loredana Bertè, ma l’ovazione del pubblico ha confermato l’impatto dell’esibizione.

Silvia frequenta la terza media e studia canto, la sua più grande passione, anche se da grande sogna di fare l’avvocato.

Il momento più emozionante è arrivato alla fine della performance, quando la giovane artista ha duettato con Nek sulle note di “Se io non avessi te“, regalando un finale intenso e pieno di energia. Un’ottima performance, matura e sentita, che ha acceso i riflettori su un talento calabrese destinato a far parlare di sé. Palmi può essere orgogliosa: la sua Silvia ha già lasciato il segno sul grande palco.