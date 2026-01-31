Da Palmi a The Voice Kids: la giovane calabrese incanta tutti su Rai1 e fa impazzire Nek

La giovane di Palmi conquista il palco di The Voice Kids Italia con “La musica è finita”: si girano Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Finale emozionante in duetto con Nek, unica coach a non voltarsi Loredana Bertè

silvia nek

Una serata da ricordare per Silvia Ferraro la 12enne di Palmi che, pochi minuti fa, ha emozionato il pubblico di The Voice Kids Italia interpretando “La musica è finita” di Ornella Vanoni. Fin dalle prime note la sua voce ha conquistato lo studio: si sono girati subito Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. L’unica a non premere il pulsante è stata Loredana Bertè, ma l’ovazione del pubblico ha confermato l’impatto dell’esibizione.

Silvia frequenta la terza media e studia canto, la sua più grande passione, anche se da grande sogna di fare l’avvocato.

Il momento più emozionante è arrivato alla fine della performance, quando la giovane artista ha duettato con Nek sulle note di “Se io non avessi te“, regalando un finale intenso e pieno di energia. Un’ottima performance, matura e sentita, che ha acceso i riflettori su un talento calabrese destinato a far parlare di sé. Palmi può essere orgogliosa: la sua Silvia ha già lasciato il segno sul grande palco.

