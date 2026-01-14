Coppa Regionale Serie C: Pallavolo Rossano sfida Lamezia

Archiviato un avvio di 2026 da incorniciare in campionato, per la Pallavolo Rossano ASD è già tempo di voltare pagina e tuffarsi in una nuova, affascinante avventura: inizia la Coppa Regionale di Serie C Femminile. Domani sera, con fischio d’inizio alle 20.30, le gialloblù scenderanno in campo al Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, dove affronteranno la Pink Volo Lamezia nella prima giornata del girone d’andata.

Il regolamento mette di fronte la prima classificata della graduatoria avulsa – Rossano, imbattuta e a punteggio pieno in campionato – e l’ultima, la formazione lametina. Le due squadre sono inserite nel Girone G, che prevede gare di andata e ritorno ed eventuale “bella”. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove la vincente sfiderà una tra New Hospital Pallavolo Paola e Silan Volley San Giovanni in Fiore.

Numeri alla mano, la Pallavolo Rossano arriva all’appuntamento con credenziali di assoluto rilievo: 39 punti in 13 partite, 39 set vinti e appena 2 persi, una marcia perfetta che racconta solidità, qualità e grande continuità. Ma la Coppa, si sa, è una competizione a sé, capace spesso di ribaltare valori e pronostici.

La Pink Volo Lamezia, ferma ancora a zero punti in campionato, non va infatti sottovalutata. È una squadra giovanissima, interamente composta da atlete del vivaio e allenata da Sante Cittadino, che sta pagando l’inesperienza ma che, gara dopo gara, ha sempre lottato con grande dignità, perdendo spesso con parziali tirati. Un gruppo in crescita, vivo sul piano tecnico e mentale, pronto a giocarsi le proprie carte anche contro la capolista.

Il roster lametino può contare sulle palleggiatrici Benedetta Apa, Flavia Francesca Butera e Valeria Pesce; sulle opposte Alessandra Marinelli, Alessia Pia Dattilo e Sara Sorrenti; sulle schiacciatrici Serena Bartone, Sharon Columbini, Elena Genovese, Martina Marica, Giorgia Talarico e Stella Greco; sulle centrali Mariastella Cosentino, Luisiana Lucchino e Sara Genovese; sui liberi Mirella Sergi e Kimberly Miceli, oltre a Margherita Villella, Chiara De Fazio e Giulia Talarico.

In casa Rossano, Luigi Zangaro dovrà ancora una volta fare i conti con una situazione non semplice dal punto di vista fisico. Restano indisponibili la capitana Martina Domanico, mentre Margo Dziunyk e Fabiola De Araujo non sono al meglio. Proprio per questo motivo, la gara di Coppa potrebbe rappresentare l’occasione giusta per ruotare l’organico, dare spazio a tutte le atlete iscritte a referto e mantenere alta la competitività del gruppo in vista dei prossimi impegni di campionato.

Nel precedente stagionale, disputato in campionato a Lamezia, la Pallavolo Rossano si impose 3-0, ma con una formazione anch’essa rimaneggiata. Un ulteriore motivo per affrontare la sfida con massima concentrazione, senza cali di tensione.

La Coppa Calabria è un torneo che non ammette distrazioni: ogni partita può diventare decisiva. E Rossano vuole iniziare con il piede giusto, spinta dal proprio pubblico e dalla voglia di continuare a sognare! Domani, quindi, tutti sugli spalti a tifare le Libellule Bizantine!