Allerta Meteo, ancora forte maltempo al Sud: temporali e vento in Sicilia e Calabria | DETTAGLI

Il maltempo che ha colpito l’Italia nel weekend non si è ancora esaurita con un forti temporali in Calabria e Sicilia fino a domani mattina. Piove a dirotto a Palermo con +10°C in pieno giorno, una temperatura tipicamente invernale per il capoluogo siciliano. Sta piovendo anche a Niscemi, la cittadina della provincia di Caltanissetta dove abbiamo oltre mille evacuati a causa di una frana che rischia di aggravare una situazione già complessa e pericolosa.

Sicilia la regione più colpita

Nelle prossime ore, la Regione più colpita dal maltempo sarà la Sicilia dove avremo dei nubifragi tra Palermo e Messina. Mentre la neve continuerà a cadere su tutti i rilievi dell’isola oltre i 1.200 metri circa, la stessa quota neve delle ultime ore. Su Sicani, Madonie, Nebrodi ed Etna le nevicate saranno abbondanti.

Forte vento

Da segnalare il forte vento di maestrale che soffierà teso su Sardegna, Sicilia e soprattutto nel Canale di Sicilia per tutto il pomeriggio-sera di oggi, con raffiche superiori ai 100km/h.

Piogge anche domani

Forti piogge persisteranno sulla Sicilia tirrenica, nello Stretto di Messina e nella Calabria meridionale anche domattina, con veri e propri nubifragi sul messinese e nel reggino per tutta la prossima notte. La neve cadrà copiosa su Nebrodi e Aspromonte oltre i 1.200 metri di quota, imbiancando nuovamente Gambarie d’Aspromonte.

