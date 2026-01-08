A Reggio Calabria un viaggio nella cultura con Fulvio Cama e Daniele Castrizio e la mostra collettiva “Grecàntico

L’Hotel Medinblu di Reggio Calabria è pronto a ospitare la sesta edizione di Contenitore di Idee, un progetto culturale che, negli anni, è diventato uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di arte, musica, storia e cultura. L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca di contenuti e novità, con un programma che abbraccia diversi ambiti, dalla musica alla storia, senza dimenticare l’arte contemporanea.

Fulvio Cama e Daniele Castrizio

Il primo grande appuntamento della stagione è previsto per l’apertura ufficiale del progetto giorno 17 gennaio alle ore 17. Ad inaugurare il ciclo di eventi sarà Fulvio Cama, musicantore e polistrumentista di fama, noto per la sua capacità di mescolare tradizione e innovazione. Cama porterà sul palco il concerto “Mousikarchè” che non solo emozionerà il pubblico con la sua particolarissima musica, ma offrirà anche un’occasione unica per riflettere sulle radici musicali e culturali del nostro territorio. Nella sua performance sarà affiancato dai Maestri: Giuseppe Maira (percussioni), Maria Spanti (fagotto e clarinetti) e da Giada Carere (violoncello)

Con una sapiente alternanza interverrà, il noto archeologo Daniele Castrizio che presenterà il suo ultimo libro “Euainetos Il maestro dell’Apollo”. Castrizio, esperto di archeologia greca e studioso delle tradizioni antiche della Calabria, guiderà il pubblico in un viaggio affascinante attraverso le rovine di quella che fu una delle culle della civiltà mediterranea e la storia dei personaggi che l’hanno vissuta. Un’occasione imperdibile per scoprire la storia della Magna Grecia attraverso nuovi punti di vista e racconti inediti.

La Mostra Collettiva

A completare il programma della sesta edizione, sarà una mostra collettiva che si ispirerà al tema della Magna Grecia “Grecàntico – affinità e divergenze tra antico e contemporaneo”, con l’esposizione di opere create da artisti del territorio reggino: AZZAR Tania. COZZUPOLI Elena, DITO Alberta, GIUFFRE’ Tony, IARIA Giuseppe, LOGOTETA Francesco, MALASPINA Luisa, MARRA Tiziana, MARRAPODI Silvana, PROCOPIO Gregorio, ROMEO Cinzia, TRECCOSTI Simona, TRIPODI Pietro, VILASI Nunzio. Ogni artista interpreterà a modo proprio l’eredità culturale di questo affascinante periodo storico, offrendo un’esperienza visiva personale.

L’arte, così come la musica e la storia, si fonderà in un unico contenitore di idee e riflessioni, dove la tradizione della Magna Grecia si mescolerà con la sensibilità e la creatività dei giovani artisti contemporanei. L’esposizione sarà inaugurata insieme al concerto di Fulvio Cama e alla conferenza di Daniele Castrizio, e sarà aperta e visitabile tutti i giorni dal 17 al 31 gennaio. L’appuntamento è quindi all’Hotel Medinblu, sabato 17 gennaio dalle ore 17.00, quando avrà inizio un’altra straordinaria stagione di eventi, pensata per tutti coloro che amano e vogliono esplorare la cultura in tutte le sue forme.