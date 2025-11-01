Volley, Serie C: la SportSpecialist in trasferta a Bagnara

L’Amaro Dhelios Reggio Calabria ritorna in campo. Mentre la realtà in rosa, la Puliservice osserverà il turno di riposo per poi ritornare in scena sabato 8 novembre 2025, in casa contro Pizzo, mentre è ormai tutto pronto per l’esordio casalingo della Domotek Volley, massima realtà del volley calabrese contro Castellana Grotte alle ore 18 di domenica 2 novembre al Palacalafiore, il team del network Sportspecialist è pronto per una nuova partita. Voglia di riscatto dopo la sconfitta contro l’agguerrita Volo Virtus Lamezia ma non sarà facile. Trasferta più che ostica sul campo dell’Olimpia Bagnara. Si giocherà al Palloncino, in terra costiera. I ragazzi di Mister Daquino proveranno a sovvertire i pronostici della vigilia.

L’Olimpia è una società che nella scorsa stagione agonistica ha realizzato una collaborazione con Campo Calabro e quest’anno l’ha consolidata con l’ambizione di provare ad ottenere un ulteriore salto di categoria. È stato allestito un roster composto anche da atleti che hanno militato in categorie superiori. Tra questi il ritorno in campo del centrale Emiliano Portella, il palleggiatore Emilio Bellantone ed il libero Antonio Bellantone. Ciliegina sulla torta, l’ingaggio dell’attaccante Francesco Pugliatti, che da tanti anni militava in serie B.

Durante questo cammino di inizio torneo, una sconfitta all’esordio al tre-break contro la Pallavolo Milani a Rende, una vittoria, sempre 3-2 tra le mura amiche contro la Diper di Cinquefrondi, ed un ghiotto successo nell’ultima giocata e vinta 0-3 a Corigliano per la nuova avversario degli amaranto.