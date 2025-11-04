Reggio Calabria, la Polizia Locale adotta le notifiche digitali: addio alla carta

Il Servizio SEND – SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI, noto anche come Piattaforma Notifiche Digitali, è stato adottato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria, come canale prioritario delle proprie notificazioni. Il Servizio nasce per innovare il dialogo tra Pubblica Amministrazione e cittadini, utilizzando le opportunità della comunicazione digitale, per migliorarne le possibilità di ricezione, gestione, controllo, nonché la conservazione delle comunicazioni avente valore legale.
Ricevere le notifiche in forma via digitale, è sinonimo di speditezza, efficacia ed efficienza dell’attività della P.A.; consente altresì al cittadino destinatario di abbattere i costi di notifica ed i tempi di ritiro delle comunicazioni cartacee. Gli utenti potranno accedere all’atto notificato direttamente dai propri dispositivi, in qualsiasi luogo e momento, tramite diversi canali:
• dalla propria PEC;
• scaricando l’app IO sul proprio cellulare, dove verrà inviato un avviso di cortesia con una mail o un sms;
• registrandosi sulla piattaforma SEND.
Per quanti, invece, vorranno continuare ad affidarsi ai metodi tradizionali di notifica e ricezione, la piattaforma assicura l’invio delle comunicazioni anche in formato cartaceo. Per ulteriori chiarimenti consultare il sito SEND-Servizio Notifiche Digitali al seguente indirizzo: https://notifichedigitali.it/