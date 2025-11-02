Reggio Calabria, il 6 novembre incontro dell’Anassilaos su lavoro nero e Ispettorato del Lavoro | INFO

Il lavoro nero e quello grigio sono sempre lavoro povero e insicuro. L’assenza del contratto, della giusta retribuzione, dei contributi versati, il falso part time, l’intermediazione illecita nella fornitura di manodopera, sono solo alcuni dei fenomeni patologici che riguardano anche il mercato del lavoro reggino. Un’Associazione Culturale come l’Anassilaos che opera da anni nel Reggino e che voglia essere partecipe delle diverse problematiche che caratterizzano la società all’interno della quale opera non può disinteressarsi della questione lavoro che depaupera la società e spinge migliaia di giovani ad “emigrare”.

Di questo e del ruolo degli Ispettori del Lavoro parlerà il dott. Massimiliano Mura, Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria nel corso di un incontro promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la Biblioteca De Nava che si terrà giovedì 6 novembre alle ore 17,00 presso la Sala Giuffrè della stessa Biblioteca.

Più che mai in questo incontro, introdotto dal Dott. Vincenzo Musolino, responsabile Associazione Anassilaos e aperto dai saluti della responsabile della Biblioteca Dott.ssa Daniela Neri e dal Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida, è importante la presenza degli amici che avranno il ruolo di dialogare con il Dott. Mura perché la conoscenza dei propri diritti, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, passa anche attraverso il ruolo formativo che lo Stato – attraverso l’Ispettorato del Lavoro – realizza nei territori per dare sostanza alla Costituzione, alla Repubblica fondata sul Lavoro. Non solo quindi sanzioni e sospensioni delle attività ma anche e soprattutto investimento in Cultura e Partecipazione.