Reggio Calabria, gli studenti del Liceo Classico incontreranno il teologo e filosofo Vito Mancuso

Venerdì 7 novembre, alle ore 10.30, gli studenti del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria incontreranno Vito Mancuso, teologo, filosofo e saggista di straordinario rilievo nel panorama culturale internazionale. L’iniziativa, che si terrà nell’Aula Magna del “Campanella”, nasce nell’ambito della collaborazione tra il Liceo “T. Campanella – M. Preti Frangipane” e il Circolo Culturale “Rhegium Julii”, realtà da sempre impegnate nella promozione della cultura umanistica e del dialogo tra pensiero, arte e cultura. L’appuntamento sarà un’occasione di dialogo e riflessione a partire dal recente saggio di Mancuso, “Destinazione speranza”, un’opera che invita a riscoprire la forza interiore dell’essere umano e la possibilità di costruire un futuro fondato sulla fiducia, sul bene e sulla responsabilità personale.

Nel corso dell’incontro, Vito Mancuso guiderà gli studenti in una conversazione aperta sui grandi interrogativi della vita, sull’etica della libertà e sul significato della speranza in un mondo complesso e spesso disorientato. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, e del Presidente del “Rhegium Julii”, Dott. Giuseppe Bova, l’autore sarà presentato da Elisa D’Ascola, membro del Rhegium Julii e Docente di Storia e Filosofia; interverrà Gianfranco Cordì, Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico “T. Campanella”, modererà il Prof. Alessandro Albanese, docente di latino e greco e curatore dell’incontro.