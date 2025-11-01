Reggio Calabria: gli alunni dell’IC Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro hanno incontrato la Domotek Volley

Una mattinata all’insegna dei valori più autentici dello sport. Gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Galluppi – Collodi – Bevacqua – Alvaro “G. Scopelliti” hanno vissuto un’esperienza significativa tra i giganti, accogliendo con entusiasmo la Domotek Volley, la squadra reggina protagonista del campionato nazionale di Serie A3. Un incontro che resterà nel cuore di tutti, dove la pallavolo è diventata un potente strumento per trasmettere la forza dei sogni, l’importanza del lavoro di squadra e il valore di non arrendersi mai. L’evento, promosso dall’istituto, ha visto la partecipazione di una rappresentanza di atleti di primo piano del club: Giulio Parrini, Simone Rigirozzo, Matteo Mancinelli e il palleggiatore, già membro della nazionale italiana, Davide Saitta, accompagnati dal Direttore Generale della società, l’Avvocato Marco Tullio Martino.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di collaborazione avviato tra la Domotek Volley e il mondo della scuola, che prevede convenzioni con abbonamenti agevolati per gli adulti e ingressi gratuiti per i bambini, con l’obiettivo di avvicinare le famiglie al mondo della pallavolo e ai suoi valori positivi. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di interagire direttamente con i campioni in maglia Domotek, ponendo domande e ascoltando le loro storie di impegno, sacrificio e passione sportiva. Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Adriana Labate, e al Prof. Simone Polito per aver reso possibile questo speciale momento di condivisione e promozione della pallavolo.

Il tour “scolastico” dei pallavolisti di Mister Antonio Polimeni è appena iniziato e promette nuove tappe, intriganti e formative. Ora, l’appuntamento si sposta in campo. La Domotek aspetta tutti i tifosi domenica prossima al PalaCalafiore alle ore 18:00 per il primo match casalingo della stagione contro la Castellana Grotte. Sapore di big match: capitan Laganà e soci, reduci dalla vittoria all’esordio a Galatone, affronteranno i pugliesi, anche loro vittoriosi nella prima giornata. Si prospetta una grande sfida e un’altra bellissima festa dello sport, stavolta sotto gli occhi di tutta la città.