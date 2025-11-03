Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro la presentazione dei Premi nazionali e internazionali Rhegium Julii

Lunedì 3 novembre, alle ore 09:45, si terrà la presentazione del Premio internazionale “Città dello Stretto” e dei Premi nazionali Rhegium Julii 2025 giunti alla 57ª edizione. Con il Sindaco della Città metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà, saranno presenti il Sindaco del comune di Campo Calabro Sandro Repaci, il rappresentante di Confindustria, i Presidenti delle Associazioni Rotary Club Reggio Calabria, Circolo del tennis Rocco Polimeni, Accademia del tempo libero, Cis per la Calabria, Cif Reggio Calabria, FAI Reggio Calabria, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Panathlon Reggio Calabria, Aeroclub dello Stretto, Anassilaos, Touring Club Reggio Calabria, Aiparc Reggio Calabria, Dopolavoro ferroviario, ARS, Rizes, Fidapa fata Morgana.

Nel corso della conferenza saranno consegnate le cartelle illustrative della manifestazione 2025.