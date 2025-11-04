Platì, il Comune celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: l’apprezzamento del Partito Repubblicano

“Esprimiamo il Nostro sentito apprezzamento per la cerimonia organizzata dall’Amministrazione Comunale di Platì in occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questa ricorrenza, che richiama il valore del sacrificio di quanti hanno servito la Patria con coraggio e senso del dovere, rappresenta un momento di memoria collettiva e di rinnovata riflessione sull’importanza dell’unità, della libertà e della coesione Nazionale. Riconosciamo ed apprezziamo l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere il significato autentico di questa giornata, che unisce la comunità nel ricordo dei caduti e nel riconoscimento del ruolo fondamentale delle Forze Armate a servizio della Repubblica Italiana”. Così il Partito Repubblicano Italiano esprime apprezzamento per la celebrazione del 4 Novembre promossa dall’Amministrazione Comunale di Platì.

“In un tempo di profonde trasformazioni sociali e istituzionali, il Partito Repubblicano Italiano ribadisce il valore della partecipazione civica, del senso di appartenenza e del rispetto delle istituzioni democratiche, principi che costituiscono il fondamento della nostra Repubblica. Plaudiamo, dunque, a un’iniziativa che contribuisce a tenere viva la memoria storica e il sentimento nazionale, auspicando che la celebrazione del 4 novembre possa continuare a rappresentare per la cittadinanza di Platì un appuntamento di condivisione e unità”.