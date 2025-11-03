La Festa della Castagna a Cardeto: folklore, tradizione e il ‘segreto’ delle frittole | VIDEO

Folklore, buona musica e cibo da leccarsi i baffi. Questo e tanto altro a Cardeto per la Festa della Castagna, divenuta ormai appuntamento fisso, ben radicato nel cuore e nella tradizione di tutti gli abitanti di Cardeto e del Reggino. La Festa della Castagna è nata proprio a Cardeto, ben 25 anni fa, su spinta della proloco, da sempre impegnata a valorizzare il territorio attraverso iniziative come queste.

La prima edizione si è tenuta in una piccola palestra, oggi è un appuntamento che riunisce migliaia di persone, anche tanti abitanti che, ormai fuori dal paese per lavoro, scelgono di ritornare, in ferie o per un giorno, proprio per non perdere il tradizionale appuntamento. Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’impegno della Pro Loco nella realizzazione dell’evento e il ‘segreto’ per cucinare delle ottime frittole.