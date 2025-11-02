Il giornalista reggino Emilio Buttaro racconta i suoi “incontri speciali” a Praga

Prosegue il tour del giornalista Emilio Buttaro con il racconto dei suoi quattro decenni di interviste ai giganti dello spettacolo e dello sport. Il cronista presenterà l’iniziativa dal titolo “Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese” il prossimo 7 novembre a Praga, in un evento organizzato dalla Società Dante Alighieri della capitale boema. La formula è quella ormai collaudata che dall’inizio del 2024 ha ottenuto ampi consensi in diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Francia, Grecia, Danimarca, Svizzera, Spagna, Polonia, Ungheria, Svezia e Croazia. L’incontro sarà moderato da Leonardo Pucciatti, responsabile degli eventi culturali della Società Dante Alighieri di Praga.

Tra aneddoti e retroscena, Emilio Buttaro racconterà i suoi innumerevoli incontri che ha definito come compagni di viaggio meravigliosi. Da Mike Bongiorno a Pippo Baudo, da Sylvester Stallone ad Adriano Celentano ed ancora da Claudia Cardinale a Paola Cortellesi, da Raffaella Carrà a Loretta Goggi passando per icone dello sport come Gianni Rivera, Gigi Riva, Felice Gimondi, Paolo Rossi, Gigi Buffon, Francesco Totti fino agli immortali Pelè e Maradona. Senza dimenticare poi dei simboli italiani nel mondo come Al Bano, Roberto Benigni, Luciano Pavarotti, Umberto Tozzi, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Gianni Morandi e Toto Cutugno. A fare da sfondo c’è l’Italia che cambia nel corso degli anni, così come cambia il modo di fare giornalismo ma soprattutto c’è il racconto personale, c’è il dietro le quinte delle interviste, le emozioni che il giornalista ha provato in occasione di tanti incontri speciali e poi l’entusiasmo rimasto sempre intatto nel tempo.

Collaboratore di numerosi giornali italiani e stranieri, conduttore di eventi internazionali, il giornalista da tempo è impegnato per gli italiani all’estero sia in veste di cronista che di presentatore. Nel 2023 ha ricevuto il “Premio Giornalistico AIAE New York” al Consolato Italiano di New York per il suo impegno dedicato agli italiani all’estero.

Le parole di Buttaro

“Per me sarà la prima volta in assoluto a Praga – ha spiegato Emilio Buttaro – e l’idea di raccontare i miei incontri speciali in una capitale così incantevole e raffinata mi emoziona sempre di più”. L’anno scorso a Madrid, il giornalista è stato premiato da “La Voce d’Italia”, autorevole testata per gli italiani all’estero con la seguente motivazione: “in riconoscimento per il suo impegno giornalistico e la passione con cui contribuisce a rafforzare i legami tra l’Italia e le nostre comunità”. L’incontro di Praga avrà inizio alle ore 18,00 presso Lore Malastrana, Thunovská 16, Praga 1.