A Reggio Calabria arriva “La Traviata” che non ti aspetti: versione particolare e prezzo simbolico | INFO

Per chi pensa che Verdi appartenga solo ai cartelloni ufficiali e alle sale d’epoca, la serata del 7 novembre al CineTeatro Odeon riserverà una sorpresa: “La Traviata” arriva in una versione pensata per avvicinare anche i più giovani e chi non è abituato all’opera. Non la solita messe di aria e sipario, ma una rilettura viva — narrata e caratterizzata da momenti coreografici — che mantiene intatto l’animo immortale del capolavoro verdiano, pur offrendo un linguaggio scenico più immediato e contemporaneo.

La messa in scena firmata da Teatro Blu si regge su un cast essenziale e potente: in scena l’attrice Silvia Priori, affiancata dal soprano Kaoru Saito, mentre la guida musicale è affidata all’Ottoni Brassband 96 sotto la direzione di Gianmarino Bonino. Dietro la regia e il lavoro sul testo, Silvia Priori e Roberto Gerboles, in una produzione che mette al centro la parola, la musica e la fisicità degli interpreti.

Questa formula — tra narrazione, canto e invenzione coreografica — è pensata proprio per rompere la distanza che a volte separa le nuove generazioni dall’opera: la storia di Violetta e Alfredo, fatta di amore e sacrificio, viene raccontata con linguaggi contemporanei senza smarrire la profondità emotiva che l’ha resa un’opera senza tempo. È un’occasione per scoprire Verdi non come un impegno formale, ma come esperienza intensa e accessibile.

Le info sui biglietti

Proprio per questo, il CineTeatro Odeon e la produzione hanno scelto un prezzo simbolico e accessibile, per permettere a tutti di assistere e lasciarsi affascinare da una grande storia d’amore, musica e passione. Il CineTeatro Odeon, che da poche settimane ha inaugurato una stagione teatrale tra le più innovative della città — già applaudita dalla serata di danza laser Cosmos lo scorso 19 ottobre — conferma con questa scelta la sua vocazione a sperimentare formati nuovi mantenendo però l’occhio alla qualità artistica. L’intento è chiaro: rendere il teatro luogo di incontro per tutte le età, dove la tradizione dialoga con il presente.

I biglietti per La Traviata (spettacolo in scena giovedì 7 novembre alle ore 21) sono disponibili direttamente al botteghino del CineTeatro Odeon e online su VivaTicket, al prezzo di soli 20 euro. Non perdete l’occasione di vedere una Traviata diversa, capace di emozionare gli appassionati e di conquistare i curiosi.