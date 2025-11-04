4 novembre: a Rizziconi si celebrano i caduti per la patria | INTERVISTE

Il 4 novembre in Italia si celebrano le Forze Armate e l’Unità Nazionale. È una ricorrenza civile istituita per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale e rendere omaggio a tutti i militari e civili caduti per la patria. Il 4 novembre 1918 entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti, che sancì la fine delle ostilità tra l’Italia e l’Impero Austro-Ungarico, ponendo termine alla Prima Guerra Mondiale per il fronte italiano.

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le celebrazioni del 4 novembre effettuate a Rizziconi.