Viola, nuovo colpo di mercato… nell’ufficio stampa: arriva Fabrizio Cantarella

La Redel Reggio Calabria è lieta di comunicare l’ingresso nell’Ufficio Stampa di Fabrizio Cantarella. Fabrizio Cantarella, 38 anni, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la facoltà di Agraria di Reggio Calabria, è giornalista pubblicista dal 2010. Cantarella muove i primi passi nel mestiere di giornalista con un articolo scritto proprio sulla pallacanestro e pubblicato da Calabria Ora con cui ha collaborato per tanti anni dal 2007, proseguendo poi l’attività su Il Garantista. Il primo incarico di addetto stampa arriva per la società Nuova Jolly. Fabrizio negli anni ha collaborato con ReggioTV, curando calcio e pallacanestro e occupandosi quindi anche del mondo neroarancio.

Calcio e calcio a 5 sono gli sport di cui si occupa attualmente, in particolare attraverso con le telecronache delle partite che stanno per toccare la quota di 300 in carriera. L’inizio per lui su Reggio nel Pallone (2010) e fino ad oggi su Calcio a 5 Anteprima (2019), passando sul futsal reggino e Power-Play, trasmissione iniziata nella scorsa stagione su Radio e VideoTouring.

Fabrizio ricopre oggi il ruolo di responsabile comunicazione del Val Gallico Calcio e della Michele Priolo Gallinese Woman di Calcio a 5 femminile. Da quattro anni è anche nello staff di Serie A Operazione Nostalgia. Per l’Ufficio stampa della Redel Reggio Calabria si occuperà in particolare della cronaca sportiva sia della prima squadra che dei vari campionati in cui è impegnato il settore giovanile neroarancio, apportando il proprio entusiasmo e la professionalità acquisita nelle sue diverse esperienze sul campo.

Un altro valido professionista dunque entra a far parte dell’Area Comunicazione della Redel Reggio Calabria coordinata dalla responsabile Rossella Uslenghi che si avvale già della preziosa collaborazione di professionisti come Giovanni Mafrici telecronista ufficiale e direttore del Media Partner Reggio a Canestro e Fortunato Serranò Fotografo ufficiale del Club, di Gianni Tripodi come speaker ufficiale e di Peppe Dattola, figura di riferimento della radio e tv ufficiale Radio e Video Touring con il network Momenti NeroArancio.

L’Area Comunicazione si avvale inoltre del supporto di Gecosport per la parte grafica e digital marketing e di Antonio Popone come webmaster del sito ufficiale. La società neroarancio intende dare il benvenuto a Fabrizio già al lavoro nello staff e approfitta per formulare gli auguri di buon lavoro a tutto l’infaticabile Team costantemente impegnato per raccontare il mondo Viola.