Villa San Giuseppe, il Parco Giardino sarà intitolato a San Carlo Acutis: tutto pronto per l’evento a Reggio Calabria

“L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe invita la cittadinanza a partecipare all’importante evento di intitolazione del Parco Giardino a San Carlo Acutis, che si terrà a Villa San Giuseppe, Domenica 12 Ottobre 2025, a partire dalle ore 16.00. Per la nostra comunità, ma anche per l’intera città di Reggio Calabria, si tratta di un momento significativo che unisce fede, memoria e prospettiva, con uno sguardo particolare rivolto ai progetti futuri dedicati ai giovani del comprensorio”. Così in una nota l’Associazione Amici di Villa San Giuseppe annuncia l’evento di intitolazione del Parco Giardino a San Carlo Acutis.