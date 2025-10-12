Università Mediterranea di Reggio Calabria e Federmanager insieme per la competitività dei porti italiani

Il Dipartimento di DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con Federmanager, promuove il workshop “La competitività dei sistemi portuali italiani”, un momento di confronto tra accademia, istituzioni e imprese dedicato a strategie e azioni concrete per il rafforzamento del sistema portuale nazionale. L’iniziativa, organizzata dal Prof. Domenico Marino e dal Prof. Corrado Savasta, pone al centro il ruolo dei porti come motori di sviluppo per il Mezzogiorno e per l’intero Paese, con particolare attenzione alle sfide della transizione digitale e green, all’innovazione tecnologica, alla governance e agli investimenti necessari a migliorare la competitività internazionale.

Dopo i saluti istituzionali, la sessione scientifica offrirà analisi, casi di studio e proposte operative orientate al rafforzamento delle filiere marittime e logistiche, al miglioramento dell’integrazione terra–mare e dell’accessibilità multimodale, alla creazione di sinergie pubblico–private e allo sviluppo di competenze manageriali, valorizzando il capitale umano e le opportunità dell’area dello Stretto.

“Vogliamo passare dalle diagnosi alle soluzioni: il workshop raccoglie contributi utili a orientare decisioni e investimenti di breve e medio periodo,” dichiarano il Prof. Domenico Marino e il Prof. Corrado Savasta. “L’obiettivo è costruire una piattaforma di collaborazione stabile tra università, imprese e istituzioni per politiche più efficaci e cantierabili.”