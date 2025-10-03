UniMEGames 2025, Basile: “punto di riferimento per la città”

“Dal 3 al 5 ottobre 2025, ritorna la IV edizione degli UniMEGames. Una manifestazione resa possibile grazie alla collaborazione tra Unime, l’associazione Crescendo Incubatore, il Comune di Messina e la rete di enti e associazioni cittadine, testimoniando il valore di una sinergia che rafforza il legame tra università e territorio. UniMEGames è ormai un punto di riferimento per lo sport universitario e per tutta Messina: prepariamoci a vivere insieme tre giornate all’insegna dei valori sani dello sport, della collaborazione e della condivisione!” A dirlo è il Sindaco di Messina Federico Basile, presente al primo giorno dell’iniziativa.