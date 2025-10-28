Under 19 Gold Basket, colpo in trasferta per la Vis: reggini vittoriosi a Giarre 83-90

Nuovo successo per la Vis Camera Costruzioni, che espugna il parquet di Giarre con il punteggio di 83-90 e consolida il proprio primato nel campionato Under 19 Gold, confermandosi tra le formazioni di riferimento nel panorama interregionale. Partita di grande intensità e spettacolo, con i padroni di casa capaci di offrire una prestazione di alto livello, fatta di ritmo, precisione al tiro e grande determinazione. La Vis, dal canto suo, ha risposto con la consueta solidità di squadra, trovando in ogni momento della gara le giuste soluzioni offensive e una difesa attenta nei momenti chiave.

Determinante la continuità mostrata lungo tutti i quaranta minuti e la capacità di restare lucidi nei finali punto a punto. Ancora una volta, la formazione amaranto ha dimostrato compattezza, carattere e qualità, confermandosi tra le realtà più complete e ambiziose del settore giovanile.

Con questa vittoria, la Vis Camera Costruzioni prosegue la sua corsa in vetta, pronta ad affrontare le prossime sfide con la stessa concentrazione e voglia di migliorarsi.