UCSI Sicilia propone al Presidente Mattarella la medaglia d’oro al valor civile per i giornalisti uccisi in nome della verità | DETTAGLI

L’UCSI Sicilia ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la proposta di concessione della medaglia d’oro al valor civile alla memoria dei nove giornalisti siciliani uccisi perché “Testimoni di verità”, li ricorderemo in questi giorni, in un momento molto delicato per noi giornalisti”. Ecco i nominativi: 1960 Cosimo Cristina – 1970 Mauro de Mauro – 1972 Giovanni Spampinato – 1978 Peppino Impastato – 1979 Mario Francese – 1984 Giuseppe Fava – 1988 Mauro Rostagno – 1993 Giuseppe Alfano e nel 2001 Maria Grazia Cutuli. L’iniziativa è nata nell’ambito del congresso dell’UCSI Sicilia, che si svolgerà venerdì 24 ottobre a Messina nel salone degli specchi di “Palazzo dei Leoni” sede della Città Metropolitana di Messina.

Il presidente dell’UCSI Sicilia Domenico Interdonato ha dichiarato: “nel 2016 sono stato a Palermo nella sede dell’ODG Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Durante la visita degli uffici, mi sono fermato nel salone ad osservare i nove manifesti dedicati ai giornalisti siciliani uccisi durante la loro attività di cronisti, otto dalla mafia e la Cutuli nella guerra in Afghanistan. Leggere i nomi e le loro storie mi hanno turbato, perché non ricordavo i particolari e i nomi, credo che i tempi siano maturi, perché la proposta venga accolta per poterli inserire nell’albo dei cittadini illustri. I giornalisti siciliani e la Sicilia hanno pagato un prezzo altissimo”. Il Presidente Mattarella recentemente ha dichiarato “L’assassinio dei giornalisti è un assassinio delle nostre libertà, di una parte di noi a cui la comunità non intende rinunciare”.