Torna l’Oktoberfest Bovese: musica, tradizione e divertimento nel cuore di Bova Marina

L’Oktoberfest Bovese torna più carico che mai e arriva alla sua terza edizione, pronto a trasformare Piazza Municipio in un’esplosione di colori, sapori e divertimento! Un evento firmato e promosso dal Comitato Giovani Bova Marina, che ancora una volta porta in paese la voglia di stare insieme, di condividere momenti unici e di vivere la piazza come punto di incontro.

Cosa ci aspetta?

• Stand con prodotti tipici e specialità tutte da gustare

• Musica etnica che farà vibrare il cuore della piazza in ospiti Stefano Priolo , Nino di Francesco e Andrea Quattrone.

•Raduno auto d’epoca insieme al gruppo 500 Fiat Italia di Reggio Calabria

• Tanto divertimento per grandi e piccoli!

A partire dal pomeriggio, dalle 16.00, ci sarà il torneo di briscola 🃏per i più grandi , mentre i più piccoli potranno vivere la magia con la partecipazione dei maghi Nino Nino e Tony e le magiche bolle a partire dalle ore 17.00.

Per la terza edizione non poteva mancare il raduno delle 500 FIAT Italia al cura del distretto di Reggio Calabria storia e bellezza tra le vie di Piazza Municipio. Quest’anno il palcoscenico di Piazza Municipio vedrà esibirsi come protagonisti principali il Duo Stefano Priolo e Nino De Francesco che stanno facendo letteralmente impazzire le piazze calabresi e inoltre due ospiti d’eccezione come il grande Natino Rappocciolo che rappresenta la storia della musica etno popolare della nostra terra e il giovanissimo talento Andrea Quattrone, perciò preparatevi un concerto che prospetta divertimento assicurato.

E per i giovani? Non poteva mancare il mitico Beer Pong, il gioco che ormai è diventato tradizione Oktoberfest, che si svolgerà subito dopo lo spettacolo musicale!

Ma c’è di più, quest’anno l’evento non è solo una festa, è anche l’inizio di un nuovo percorso. Proprio dall’Oktoberfest nasce infatti il progetto Delia Festival, un contenitore di eventi che accompagnerà Bova Marina durante tutto l’anno. Un progetto ambizioso, che sarà presentato più avanti, con la speranza che tutto vada per il meglio e che porti sempre più vita, musica e cultura al nostro paese.

L’Oktoberfest Bovese 2025 non è solo una festa, ma un vero e proprio momento di comunità, tradizione e innovazione. Non mancate, perché sarà un evento da vivere e ricordare!