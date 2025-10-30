Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Com’è andata ogni volta che è arrivato ‘in corsa’ in una squadra?

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano è arrivato in mattinata alla Continassa per sbrigare le ‘formalità di rito’ e lanciarsi subito nella nuova avventura sulla panchina bianconera, dopo aver allenato in carriera già Roma, Napoli e Inter frale big di Serie A. A Torino arriva al posto di Igor Tudor che ha pagato un inizio di stagione incerto e un filotti di gare, tra campionato e Champions League, senza vittorie.

Luciano Spalletti è uno specialista degli arrivi in corsa. Sono tante, infatti, le occasioni in cui l’ex CT della Nazionale è subentrato a qualche altro collega ottenendo buoni risultati. Chiaramente, alla Juventus sarà la sua sfida più grande.

Empoli 1994

La prima volta come ‘subentrante’ per Spalletti risale al 1994, sulla panchina dell’Empoli in Serie C. Arrivò ad aprile, con una situazione che sembrava compromessa. Spalletti, invece, riuscì ad evitare la retrocessione vincendo i Playout contro lo Spezia. Nelle due stagioni successive guidò la squadra fino alla Serie B.

Udinese 2001

Nel marzo del 2001 Spalletti venne contattato dall’Udinese, invischiata nella lotta per la salvezza in Serie A. Subentrato al posto di De Canio, Spalletti riuscì a ottenere 10 punti nelle ultime 11 partite, ottenendo una meritata salvezza con i friulani.

Ancona 2002

Altro giro, altra sfida. Nel 2002 arrivò la chiamata dell’Ancona in Serie B. Un bottino di ben 29 punti in 20 partite consentì al club marchigiano di chiudere con un solido 8 posto che restituì serenità all’ambiente.

Roma 2016

Il ritorno, sicuramente, più famoso e discusso. Sette anni dopo, il ritorno a Roma, dopo l’esperienza in Russia allo Zenit. Arrivarono 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. La Roma chiuse al 3° posto e si qualificò in Champions League.