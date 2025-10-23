Siderno, il 25 ottobre l’incontro “Giustizia nell’era digitale: tra verità mediatica e verità processuale” | INFO

Come cambia il concetto di giustizia nell’epoca dei social e della comunicazione digitale? È possibile conciliare la verità raccontata dai media con quella che emerge nelle aule di tribunale? Di questi temi si discuterà sabato 25 ottobre 2025, a partire dalle ore 16.00, presso il Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” di Siderno, in occasione del seminario formativo dal titolo “La giustizia nell’era digitale: tra verità mediatica e verità processuale… (e nelle aule di tribunale?)”.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club di Siderno, in collaborazione con il Comune di Siderno, lo Sportello Legale Antiviolenza del Comune e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Mariateresa Fragomeni, dell’avvocata Carmelita Neri (presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri) e della professoressa Cinzia Lascala (presidente del Lions Club di Siderno), interverranno:

Dott. Rocco Cosentino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e scrittore;

Avv. Francesco Albanese, penalista e professore di Procedura penale all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Avv. Caterina Origlia, penalista e responsabile dello Sportello Legale Antiviolenza del Comune di Siderno e delegata del Governatore Lions per i rapporti con l’Ordine Forense della Calabria;

Avv. Leo Stilo, RPD/DPO e Innovation Manager;

Dott. Francesco Chindemi, giornalista di Avvenire di Calabria e già direttore di Reggio TV.

A moderare il dibattito sarà il dott. Aristide Bava, giornalista e direttore responsabile della Rivista Distrettuale 108 YA Lions Club di Locri.

L’incontro – valido ai fini della formazione continua degli avvocati – è gratuito e aperto anche alla cittadinanza. La partecipazione dà diritto al riconoscimento di crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Locri (qui il form per l’iscrizione: https://forms.gle/qhXQaiyEePFXVoM7A).

Un’occasione di confronto per riflettere su come l’informazione digitale influenzi i processi giudiziari e l’opinione pubblica, e su come il diritto possa riaffermare il principio di verità nel tempo della comunicazione immediata.