Serie C Basket, Cocuzza-Dierre: la presentazione del match

Sabato alle ore 18.30 la Dierre cerca vittoria esterna, così come accaduto a Marsala e continuità. Si gioca a San Filippo del Mela, sul rettangolo da gioco di una delle più antiche società d’Italia per codice di affiliazione. Terza gara di campionato: i bianco-blu di Coach Inguaggiato vogliono la vittoria. Non sarà facile, contro un Cocuzza, assetato di riscatto dopo la sconfitta nel derby subita in casa della lanciatissima Nova Basket.

Due punti in classifica per il team di Coach Baldaro frutto della vittoria contro Virtus Trapani all’esordio. Il morale in casa Dierre è alto dopo il due su due: voglia di ripetersi per Capitan Scortica e soci, al momento in vetta con Castanea e Nova. Serve un altro successo per riempire ancor di più le enormi platee del Palacalafiore, già ricche e coinvolgenti nella prima gara interna, giocata e vinta contro la Gioiese che hanno mandato in scena un Roberto Cernic a forza 43.

Cocuzza è un team ben costruito dove spicca la presenza dell’ex Mladen Dmitrovic. Sono stati 34 i punti realizzati dall’esterno nell’ultima uscita. I veterani Scimone e Mazzullo rappresentano armi importanti, così come l’ex Siracusa Matheus Montanari. Gara da non perdere che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società ospitante. Arbitrano i signori Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea e Antonio Cantarella di Giarre.