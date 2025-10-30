Serie A2 Elite Futsal, la Futura ospita Itria: la presentazione del match

Si gioca ancora. Ritorna il campionato di A2 Elite. Impegni ravvicinati, voglia di vincere, di rialzarsi dopo la sconfitta di Pescara e riprendere la marcia. Tutto questo, nonostante, infortuni a raffica e tante sfortune. Le indicazioni viste nella gara di Coppa della Divisione giocata in casa contro la Pirossigeno Cosenza, team di Serie A, sono più che incoraggianti. Alle ore 19:30 del 31 ottobre al Palattinà la Futura ospita il forte Itria.

Operazione aggancio per la preparata formazione di Mister Bruno. Davi Garcia Segovia è partito carichissimo ed ha già ben 10 gol realizzati. 5 per il rientrante bomber Fanelli. Blocco degli italiani confermato, il gruppo che ha sfiorato il Playoff nella passata stagione: Palazzo in porta, Ricci, Punzi, D’Aversa. E’ rientrato anche William Foppa. Out Laddomada.

Il prossimo avversario ha vinto in casa del Melilli ed in casa con l’Italpol Roma e perso con Giovinazzo, Sulmona e Taranto ed hanno 6 punti contro i nove della Cadi Antincendi Futura. I Mister Martino ed Honorio fanno i conti: la situazione è davvero complicata con una sommatoria di infortunati davvero da record.

Ritornerà Alessandro Squillaci che scalpita per fare bene.Classica diretta a partire dalle ore 19.30 sul canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5 con telecronaca di Giovanni Mafrici. Arbitrano i signori Davide Zingariello e Marco Lupo di Palermo con Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme al cronometro.