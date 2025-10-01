Santa Lucia del Mela, tutto pronto per il corteo storico multiepocale “Historia”: programma e percorso

L’associazione “Antiche Torri”, con il patrocinio del Comune di Santa Lucia del Mela e della Regione Sicilia, “è lieta di invitare cittadini e visitatori al gran corteo storico multiepocale “Historia”, in programma domenica 5 ottobre a partire dalle ore 16.00 nel cuore del centro storico luciese. Il corteo attraverserà le principali vie del borgo, partendo da Piazza Milite Ignoto e proseguendo per via dell’Arco, piazza Regina Margherita, via Garibaldi, via Antonio Scoppa, piazza Beato Antonio Franco, via Barone Patti e via Palombello, fino al suggestivo arrivo nel piazzale del Castello”.

Anche quest’anno parteciperanno prestigiosi gruppi storici provenienti da tutta la Sicilia, come l’“Officina Medievale” di Enna, “A Maschira” di Cattafi, “Sicularagonensia” di Randazzo, il corteo “Federico IV d’Aragona” di San Piero Patti e gli arcieri di San Marco d’Alunzio. Accanto a loro, per la prima volta, saranno ospiti le associazioni “Alma Bailante” di Patti, “San Giuseppe” di Nissoria, “Jacopo e Riccardo da Lentini”, “Dominus Fortitudo – Raccuja terra dei Branciforti”, la Pro Loco Scaletta Zanclea, e il gruppo “Le nuove immagini” di San Filippo del Mela.

Cosa prevede il corteo

Lungo il percorso e al Castello, il pubblico potrà assistere alle esibizioni dei tamburi di Buccheri, della Compagnia Magma di Lubriano con spettacoli di musica medievale e teatro di strada, fino al gran finale con lo spettacolo di fuoco. Ospiti d’eccezione saranno i figuranti del Reggimento Real Marina di San Cataldo, che porteranno repliche di armi ad avancarica e un cannone storico con il quale esploderanno colpi a salve in piazza Beato Antonio Franco, davanti alla cattedrale.

Un momento di particolare orgoglio sarà la partecipazione dei bambini, protagonisti della quarta edizione del corteo junior: sfileranno accanto agli adulti impersonando nobili famiglie, dame, balie e giovani discendenti, e si esibiranno con un ballo coreografato a cura della socia Giusy De Pasquale. Infine, spazio alla creatività con il concorso fotografico “Historia 2025”: lo scatto vincitore diventerà la locandina ufficiale della prossima edizione dell’evento. Santa Lucia del Mela si prepara dunque ad accogliere visitatori e appassionati di storia, tradizione e spettacolo, per una giornata che si preannuncia indimenticabile.