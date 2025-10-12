Reggio, la presentazione del libro “Alioscia” e la partecipazione dei calabresi alla Resistenza

A Reggio Calabria la presentazione del libro “ALIOSCIA”, programmata per il 14 ottobre: Aldo Polisena racconta la storia del partigiano Franco Sergio

L’iniziativa di presentazione del libro “ALIOSCIA”, scritto da Aldo Polisena per raccontare la storia del partigiano Franco Sergio, programmata da AMPA venticinqueaprile in sinergia con l’associazione ALIOSCIA e la Città Metropolitana di Reggio Calabria per martedì 14 ottobre 2025 a Palazzo Alvaro, diventa un’occasione per approfondire la tematica dei calabresi alla Resistenza.

Parteciperà all’evento il consigliere metropolitano, delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio; adesioni all’iniziativa sono pervenute dal Presidente dall’associazione ANEI (Associazione Nazionale Ex Internati Militari), Nicola Marazzita, dal rappresentante dell’ANPC (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani), Gianluca Tripodi, e dal Prof. Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione di Storia Patria calabrese.

